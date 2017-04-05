Біля військової бази Ендрюс в США впав винищувач F-16

За словами офіційного представника пожежної служби, реактивний винищувач F-16 розбився в лісистій місцевості приблизно за три кілометри на південь від бази Ендрюс в штаті Меріленд близько 9.30 ранку (16.30 за київським часом – ред.).

Військові підтвердили, що пілот успішно катапультувався.

Жителів будинків біля місця події евакуювали.

Влада наразі з'ясовує обставини падіння реактивного винищувача.

Як повідомляв УНН, 28 лютого у Ріверсайді, штат Каліфорнія, легкомоторний літак Cessna 310 впав на кілька житлових будинків, в результаті чого загинула одна людина.