Біля військової бази Ендрюс в США впав винищувач F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні неподалік військової бази Ендрюс впав винищувач F-16, проте пілот встиг катапультуватися, передає УНН з посиланням на NBC.
За словами офіційного представника пожежної служби, реактивний винищувач F-16 розбився в лісистій місцевості приблизно за три кілометри на південь від бази Ендрюс в штаті Меріленд близько 9.30 ранку (16.30 за київським часом – ред.).
Військові підтвердили, що пілот успішно катапультувався.
Жителів будинків біля місця події евакуювали.
Влада наразі з'ясовує обставини падіння реактивного винищувача.
Як повідомляв УНН, 28 лютого у Ріверсайді, штат Каліфорнія, легкомоторний літак Cessna 310 впав на кілька житлових будинків, в результаті чого загинула одна людина.