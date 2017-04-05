Возле военной базы Эндрюс в США упал истребитель F-16

По словам официального представителя пожарной службы, реактивный истребитель F-16 разбился в лесистой местности примерно в трех километрах к югу от базы Эндрюс в штате Мэриленд около 9.30 утра (16.30 по киевскому времени - ред.).

Военные подтвердили, что пилот успешно катапультировался.

Жителей домов возле места происшествия эвакуировали.

Власть выясняет обстоятельства падения реактивного истребителя.

Как сообщал УНН, 28 февраля в Риверсайде, штат Калифорния, легкомоторный самолет Cessna 310 упал на несколько жилых домов, в результате чего погиб один человек.