Біля стадіону у Львові сталася масова бійка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні, 30 квітня, о 14.45 неподалік стадіону СКА, у Львові, сталася масова бійка. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“Сьогодні, 30 квітня, о 14.45 на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшла інформація про порушення публічного порядку по вулиці Клепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові,” — йдеться в повідомленні.
Зазначають, що правоохоронці затримали більше тридцяти учасників конфлікту. У них вилучено заборонені предмети.
Наразі поліцейські встановлюють особи затриманих та обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії. Інформації про потерпілих немає.
Як повідомляв УНН, у нічному клубі м.Бахмута, Донецької обл. сталася перестрілка.