У стадиона во Львове произошла массовая драка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня, 30 апреля, в 14.45 возле стадиона СКА, во Львове, произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 30 апреля, в 14.45 на оперативную линию 102 в милицию поступила информация о нарушении общественного порядка по улице Клепаривской, возле стадиона СКА во Львове", - говорится в сообщении.
Отмечают, что правоохранители задержали более тридцати участников конфликта. У них изъято запрещенные предметы.
Сейчас полицейские устанавливают личности задержанных и обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся следственные действия. Информации о пострадавших нет.
Как сообщал УНН, в ночном клубе м.Бахмута, Донецкой обл. произошла перестрелка.