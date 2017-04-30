У стадиона во Львове произошла массовая драка

"Сегодня, 30 апреля, в 14.45 на оперативную линию 102 в милицию поступила информация о нарушении общественного порядка по улице Клепаривской, возле стадиона СКА во Львове", - говорится в сообщении.

Отмечают, что правоохранители задержали более тридцати участников конфликта. У них изъято запрещенные предметы.

Сейчас полицейские устанавливают личности задержанных и обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся следственные действия. Информации о пострадавших нет.

Как сообщал УНН, в ночном клубе м.Бахмута, Донецкой обл. произошла перестрелка.