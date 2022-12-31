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Біля Маріуполя зафіксовано рух великої колони ворожої техніки

Біля Маріуполя зафіксовано рух великої колони ворожої техніки

Київ • УНН

 • 489758 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram повідомив про рух ворожої техніки з росії на північ Донецької області, передає УНН.

Цитата

«Фіксуємо рух великої колони російської техніки. Вантажівки з поки живою силою та БК. З росії в напрям на північ Донецької області. Вперше за останній тиждень», – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти завершили демонтаж драмтеатру, у місті більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян.

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