Біля Маріуполя зафіксовано рух великої колони ворожої техніки

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«Фіксуємо рух великої колони російської техніки. Вантажівки з поки живою силою та БК. З росії в напрям на північ Донецької області. Вперше за останній тиждень», – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти завершили демонтаж драмтеатру, у місті більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян.