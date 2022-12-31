Около Мариуполя зафиксировано движение большой колонны вражеской техники

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«фиксируем движение большой колонны российской техники. Грузовики с пока живой силой и БК. Из россии в направление на север Донецкой области. Впервые за последнюю неделю», – сообщил Андрющенко.

Напомним

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты завершили демонтаж драмтеатра, в городе больше не осталось зданий, которые могут быть физическим доказательством преступлений россиян.