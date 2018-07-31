Біля Львова у ДТП загинула одна людина, ще троє травмовані

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 липня. УНН. На трасі Київ - Чоп, неподалік Львова, зіткнулися вантажівка та позашляховик. Внаслідок ДТП загинула одна людина ще троє травмовані. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"ДТП трапилася близько 9:00 неподалік села Пасіки-Зубрицькі, що біля Львова. Легковик "Тойота", виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою "МАН", - повідомили у ГУНП.

Внаслідок аварій загинула пасажирка іномарки. Водія та двох неповнолітніх дітей з "Тойоти" доставили до лікарні.

Наразі встановлюються обставини трагедії. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у м. Первомайськ Миколаївської області на узбіччя дороги перекинувся вантаж фури, внаслідок чого загинув пішохід. 

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