Біля Львова у ДТП загинула одна людина, ще троє травмовані
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 липня. УНН. На трасі Київ - Чоп, неподалік Львова, зіткнулися вантажівка та позашляховик. Внаслідок ДТП загинула одна людина ще троє травмовані. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"ДТП трапилася близько 9:00 неподалік села Пасіки-Зубрицькі, що біля Львова. Легковик "Тойота", виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою "МАН", - повідомили у ГУНП.
Внаслідок аварій загинула пасажирка іномарки. Водія та двох неповнолітніх дітей з "Тойоти" доставили до лікарні.
Наразі встановлюються обставини трагедії. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у м. Первомайськ Миколаївської області на узбіччя дороги перекинувся вантаж фури, внаслідок чого загинув пішохід.