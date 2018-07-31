Около Львова при ДТП погиб один человек, еще трое травмированы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 июля. УНН. На трассе Киев - Чоп, недалеко от Львова, столкнулись грузовик и внедорожник. В результате ДТП погиб один человек еще трое травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"ДТП произошло около 9:00 возле села Пасеки-Зубрицкие, что возле Львова. Легковушка "Тойота", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком "МАН", - сообщили в ГУНП.
В результате аварий погибла пассажирка иномарки. Водителя и двух несовершеннолетних детей из "Тойоты" доставили в больницу.
Устанавливаются обстоятельства трагедии. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в г. Первомайск Николаевской области на обочине дороги перевернулся груз фуры, в результате чего погиб пешеход.