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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31863 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96446 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121640 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129326 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167929 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152913 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140744 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130404 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180401 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118319 просмотра

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Около Львова при ДТП погиб один человек, еще трое травмированы

Около Львова при ДТП погиб один человек, еще трое травмированы

Киев  •  УНН

 • 9653 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 июля. УНН. На трассе Киев - Чоп, недалеко от Львова, столкнулись грузовик и внедорожник. В результате ДТП погиб один человек еще трое травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"ДТП произошло около 9:00 возле села Пасеки-Зубрицкие, что возле Львова. Легковушка "Тойота", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком "МАН", - сообщили в ГУНП.

В результате аварий погибла пассажирка иномарки. Водителя и двух несовершеннолетних детей из "Тойоты" доставили в больницу.

Устанавливаются обстоятельства трагедии. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в г. Первомайск Николаевской области на обочине дороги перевернулся груз фуры, в результате чего погиб пешеход.

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