Около Львова при ДТП погиб один человек, еще трое травмированы

"ДТП произошло около 9:00 возле села Пасеки-Зубрицкие, что возле Львова. Легковушка "Тойота", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком "МАН", - сообщили в ГУНП.

В результате аварий погибла пассажирка иномарки. Водителя и двух несовершеннолетних детей из "Тойоты" доставили в больницу.

Устанавливаются обстоятельства трагедии. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в г. Первомайск Николаевской области на обочине дороги перевернулся груз фуры, в результате чего погиб пешеход.