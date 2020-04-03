Біля кордону України затримали вщерть забитий російськими книжками бус

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Луганщині прикордонники зупинили автомобіль, вщерть забитий книгами російського виробництва. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Учора близько 10 години вечора... зупинили вантажний мікроавтобус для перевірки. Фургон рухався польовою дорогою біля прикордонного села Лантратівка. У транспортному засобі 57-річний водій разом із 48-річним пасажиром везли майже 6 десятків картонних коробок з більш як 2,3 тисячі книг. За результатами попереднього огляду — уся друкована продукція російського виробництва", - вказали у відомстві.

Як вказано, серед книг є як світові бестселери, так і "продукція російських авторів, яка показує “подвиги” російських силовиків, висвітлює події радянської епохи". "Чи є в цих книгах антиукраїнські твори або ті, що містять радянську пропаганду, встановлюватимуть експерти", - додали у ДПСУ.

Наразі оперативники встановили, що водій повинен був доставити російське чтиво у Київ. Свої логістичні послуги чоловік оцінив у 20 тисяч гривень. Його прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму та разом із пасажиром та вантажем передали представникам відповідних правоохоронних структур для проведення необхідних експертиз та кваліфікації діяння.

Нагадаємо, в Україну не пустили підручник з історії військового мистецтва з країни-агресора.

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