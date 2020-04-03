У границы Украины задержали доверху забитый российскими книгами бус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56022 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65478 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79208 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78042 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102053 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83463 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102324 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105745 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130833 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
У границы Украины задержали доверху забитый российскими книгами бус

У границы Украины задержали доверху забитый российскими книгами бус

Киев  •  УНН

 • 27360 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Луганской области пограничники остановили автомобиль, доверху забитый книгами российского производства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Вчера около 10:00 вечера ... остановили грузовой микроавтобус для проверки. Фургон двигался по проселочной дороге у приграничного села Лантратовка. В транспортном средстве 57-летний водитель вместе с 48-летним пассажиром везли почти 6 десятков картонных коробок с более 2,3 тысячи книг. По результатам предварительного осмотра - вся печатная продукция российского производства", - указали в ведомстве.

Как указано, среди книг есть как мировые бестселлеры, так и "продукция российских авторов, которая показывает "подвиги" российских силовиков, освещает события советской эпохи". "Есть ли в этих книгах антиукраинские произведения или содержащие советскую пропаганду, будут устанавливать эксперты", - добавили в ГПСУ.

Сейчас оперативники установили, что водитель должен был доставить российское чтиво в Киев. Свои логистические услуги он оценил в 20 000 гривен. Его пограничники привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и вместе с пассажиром и грузом передали представителям соответствующих правоохранительных структур для проведения необходимых экспертиз и квалификации деяния.

Напомним, в Украину не пустили учебник по истории военного искусства со страны-агрессора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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