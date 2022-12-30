Біля Донецька українські військові поранили та знищили 10 озброєних окупантів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Поблизу Донецьк бійцями ЗСУ було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.
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"У районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 - пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу, станом на 29 грудня поточного року лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 105 250 осіб, 3026 танків та сотень одиниць військової техніки.