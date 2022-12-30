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Возле Донецка украинские военные ранили и уничтожили 10 вооруженных оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 372637 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Вблизи Донецка бойцами ВСУ были ранены и уничтожены до 10 вооруженных оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Цитата

"В районе города Донецк были ранены и уничтожены до 10 вооруженных оккупантов. Кроме того, уничтожены 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, по состоянию на 29 декабря текущего года больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 105 250 человек, 3026 танков и сотен единиц военной техники.

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