Возле Донецка украинские военные ранили и уничтожили 10 вооруженных оккупантов - Генштаб

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"В районе города Донецк были ранены и уничтожены до 10 вооруженных оккупантов. Кроме того, уничтожены 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, по состоянию на 29 декабря текущего года больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 105 250 человек, 3026 танков и сотен единиц военной техники.