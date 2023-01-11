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Біля Бахмута поранено двох польських волонтерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. В Україні, поблизу Бахмута, поранено двох польських волонтерів, їх доставили до лікарні в Любліні. Про це повідомив речник Міністерства охорони здоров'я країни Войцех Андрусевич, пише УНН з посиланням на PAP.

Біля Бахмута поранено двох польських волонтерів

Деталі

Двоє польських волонтерів, поранених в Україні, були доставлені до клінічної лікарні в Любліні у вівторок вдень, повідомив Андрусевич. Він додав, що наразі їхній стан стабільний.

Поранені чоловік і жінка – волонтери, які доставляли гуманітарну допомогу поблизу передової в Україні. За його словами, чоловік і жінка отримали поранення поблизу міста Бахмут, де проходить лінія фронту.

"Вони вивантажували з автомобіля допомогу для населення, коли поруч розірвався мінометний снаряд. На жаль, у випадку волонтерки це закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка осколкове поранення", - повідомив він.

Андрусевич підкреслив, що щойно польським службам повідомили про поранених, було організовано їх транспортування в країну.

"У вівторок вдень карети швидкої допомоги з пораненими перетнули кордон, де на них чекав медичний транспорт із Любліна. Пацієнти були доставлені до клінічної лікарні в Любліні", - сказав Андрусевич.

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нідзельскі поспілкувався з обома пацієнтами у відділенні швидкої допомоги. Транспортування поранених поляків координувало МОЗ країни.

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