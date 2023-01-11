Возле Бахмута ранены два польских волонтера

Детали

Двое польских волонтеров, раненых в Украине, были доставлены в клиническую больницу в Люблине во вторник днем, сообщил Андрусевич. Он добавил, что сейчас их состояние стабильное.

Раненые мужчина и женщина – волонтеры, которые доставляли гуманитарную помощь вблизи передовой в Украине. По его словам, мужчина и женщина получили ранения вблизи города Бахмута, где проходит линия фронта.

"Они выгружали из автомобиля помощь для населения, когда рядом разорвался минометный снаряд. К сожалению, в случае волонтерки это закончилось ампутацией голени. У мужчины осколочное ранение", - сообщил он.

Андрусевич подчеркнул, что как только польским службам сообщили о раненых, была организована их транспортировка в страну.

"Во вторник днем кареты скорой помощи с ранеными пересекли границу, где их ждал медицинский транспорт из Люблина. Пациенты были доставлены в клиническую больницу в Люблине", - сказал Андрусевич.

Министр здравоохранения Польши Адам Нидзельский пообщался с обоими пациентами в отделении скорой помощи. Транспортировку раненых поляков координировал Минздрав страны.

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