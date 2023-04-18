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Більше половини британців не хочуть платити за коронацію - опитування

Більше половини британців не хочуть платити за коронацію - опитування

Київ • УНН

 • 252686 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Більше половини британців не хочуть, щоб майбутня коронація короля Чарльза III фінансувалася за рахунок платників податків, показало нове опитування, проведене та опубліковане у вівторок. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Деталі

Опитування YouGov показало, що 51 відсоток респондентів вважають, що церемонія коронації Чарльза та Камілли 6 травня не повинна оплачуватись державою.

Майже третина, 32%, сказали, що це необхідно, а близько 18% ще не визначились.

Це пов'язано з тим, що Велика Британія перебуває у лещатах кризи вартості життя та широкомасштабних страйків працівників у державному та приватному секторах, оскільки висока інфляція "з'їдає" прибутки.

Опитування 4246 дорослих показало, що молоді люди, які найчастіше найбільше страждають від кризи вартості життя, найменше виступають за те, щоб платити за рахунками за визначну подію.

Близько 62 відсотків осіб віком від 18 до 24 років були проти того, щоб коронація фінансувалася державою, а 15 відсотків висловилися за.

Однак серед осіб віком від 65 років 43 відсотки підтримали фінансування платників податків, а 44 відсотки були проти.

Уряд ще не повідомив, скільки все це коштуватиме, включаючи церемонію у Вестмінстерському абатстві у суботу 6 травня та концерт у Віндзорському замку у неділю 7 травня серед стандартних заходів.

За прогнозами, поряд із масштабною операцією із забезпечення безпеки, вона обійдеться в десятки мільйонів фунтів стерлінгів.

Країна також отримає додатковий вихідний день у понеділок, 8 травня, що спричиняє додаткові економічні витрати.

Доповнення

Коронація в 1953 році матері Чарльза, покійної королеви Єлизавети II, обійшлася в 912 000 фунтів стерлінгів - 20,5 мільйона фунтів стерлінгів за сьогоднішнім курсом.

Тим часом його дід Георг VI був коронований за 454 000 фунтів стерлінгів у 1937 році, що у 2023 році становить 24,8 мільйона фунтів стерлінгів.

Загальна вартість та розподіл фінансування, швидше за все, будуть доступні лише після події 6 травня, як це відбувається з іншими королівськими подіями, такими як ювілеї.

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