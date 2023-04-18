Более половины британцев не хотят платить за коронацию - опрос

Детали

Опрос YouGov показал, что 51 процент респондентов считают, что церемония коронации Карла и Камиллы 6 мая не должна оплачиваться государством.

Около трети, 32%, сказали, что это необходимо, а около 18% еще не определились.

Это связано с тем, что Великобритания находится в тисках кризиса стоимости жизни и широкомасштабных забастовок работников в государственном и частном секторах, поскольку высокая инфляция "съедает" доходы.

Опрос 4246 взрослых показал, что молодые люди, наиболее часто страдающие от кризиса стоимости жизни, меньше всего выступают за то, чтобы платить по счетам за выдающееся событие.

Около 62 процентов лиц в возрасте от 18 до 24 лет против того, чтобы коронация финансировалась государством, а 15 процентов высказались за.

Однако среди лиц от 65 лет 43 процента поддержали финансирование налогоплательщиков, а 44 процента были против.

Правительство еще не сообщило, во сколько все это обойдется, включая церемонию в Вестминстерском аббатстве в субботу 6 мая и концерт в Виндзорском замке в воскресенье 7 мая среди стандартных мероприятий.

По прогнозам, наряду с масштабной операцией по обеспечению безопасности она обойдется в десятки миллионов фунтов стерлингов.

Страна также получит дополнительный выходной день в понедельник, 8 мая, что влечет за собой дополнительные экономические расходы.

Дополнение

Коронация в 1953 году матери Карла, покойной королевы Елизаветы II, обошлась в 912 000 фунтов стерлингов – 20,5 миллиона фунтов стерлингов по сегодняшнему курсу.

Между тем, его дед Георг VI был коронован за 454 000 фунтов стерлингов в 1937 году, что в 2023 году составляет 24,8 миллиона фунтов стерлингов.

Общая стоимость и распределение финансирования, скорее всего, будут доступны только после события 6 мая, как это происходит с другими королевскими событиями, такими как юбилеи.