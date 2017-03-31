Більше 500 початкових шкіл приєднані до 39 опорних у 18 областях - Мінрегіон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. До 39 опорних шкіл, які створені у 18 областях України, приєднані 511 початкових шкіл. Про це сьогоднішній зустрічі з регіональними засобами масової інформації “Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання” повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“39 опорних шкіл сьогодні створено у 18 областях, але до них уже приєднано 511 початкових шкіл. Це означає, що 511 шкіл дають можливість потім довозити дітей в ці школи і давати можливість цим дітям отримати якісну освіту”, — сказав Г.Зубко.
Раніше віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Зубко зазначив, що мешканці областей, де не створюються територіальні громади, втрачають можливість отримання величезних коштів для розвитку цих територій.