Більше 500 початкових шкіл приєднані до 39 опорних у 18 областях - Мінрегіон

“39 опорних шкіл сьогодні створено у 18 областях, але до них уже приєднано 511 початкових шкіл. Це означає, що 511 шкіл дають можливість потім довозити дітей в ці школи і давати можливість цим дітям отримати якісну освіту”, — сказав Г.Зубко.

Раніше віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Зубко зазначив, що мешканці областей, де не створюються територіальні громади, втрачають можливість отримання величезних коштів для розвитку цих територій.