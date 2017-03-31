Более 500 начальных школ подключены к 39 опорным в 18 областях - Минрегион

"39 опорных школ сегодня созданы в 18 областях, но к ним уже присоединены 511 начальных школ. Это означает, что 511 школ дают возможность потом свозить детей в эти школы и давать возможность этим детям получить качественное образование", - сказал Г.Зубко.

Ранее вице-премьер-министр, министр регионального развития и строительства Геннадий Зубко отметил, что жители областей, где создаются территориальные общины, теряют возможность получения огромных средств для развития этих территорий.