Более 500 начальных школ подключены к 39 опорным в 18 областях - Минрегион
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. К 39 опорным школам, созданным в 18 областях Украины, присоединены 511 начальных школ. Об этом на сегодняшней встрече с региональными средствами массовой информации “Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи” сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития и будеивництва Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"39 опорных школ сегодня созданы в 18 областях, но к ним уже присоединены 511 начальных школ. Это означает, что 511 школ дают возможность потом свозить детей в эти школы и давать возможность этим детям получить качественное образование", - сказал Г.Зубко.
Ранее вице-премьер-министр, министр регионального развития и строительства Геннадий Зубко отметил, что жители областей, где создаются территориальные общины, теряют возможность получения огромных средств для развития этих территорий.