Більше 350 проведених матчів у КХЛ: "Донбас" підсилився досвідченим хокеїстом із Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Чемпіон України – хокейний клуб "Донбас", уклав угоду із 29-річним захисником Григорієм Желдаковим. Про це інформує УНН з посиланням на сайт донеччан.
Що відомо
Контракт розрахований на 1 рік. У команді Павла Мікульчик виступатиме під номером “11”.
Деталі
Желдак є вихованцем московської хокейної школи “Московські пінгвіни”. Захисник притягувався до гри юніорських і юнацьких збірних. У 2012 році став срібним призером молодіжного чемпіонату світу.
Чотири сезони провів в Молодіжній хокейній лізі, виступаючи за московський “Спартак” — 119 матчів, 32 очка (15 + 18).
У Континентальній хокейній лізі провів 355 матчів, в яких набрав 46 очок (12 + 34). У КХЛ захищав кольори “Спартака” Москва, “Югри” Ханти-Мансійськ, “Торпедо” Нижній Новгород, “Трактора” Челябінськ і “Адмірала” Владивосток.
Провів два сезони у Вищій хокейній лізі — 23 матчі, 6 (3 + 3) очок. Минулий сезон грав за ХК “Тамбов”, виступаючи в ВХЛ.
Контекст
“Донбас” здобув трофей на Меморіалі Забойніка.