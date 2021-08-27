Більше 350 проведених матчів у КХЛ: "Донбас" підсилився досвідченим хокеїстом із Росії

Що відомо

Контракт розрахований на 1 рік. У команді Павла Мікульчик виступатиме під номером “11”.

Деталі

Желдак є вихованцем московської хокейної школи “Московські пінгвіни”. Захисник притягувався до гри юніорських і юнацьких збірних. У 2012 році став срібним призером молодіжного чемпіонату світу.

Чотири сезони провів в Молодіжній хокейній лізі, виступаючи за московський “Спартак” — 119 матчів, 32 очка (15 + 18).

У Континентальній хокейній лізі провів 355 матчів, в яких набрав 46 очок (12 + 34). У КХЛ захищав кольори “Спартака” Москва, “Югри” Ханти-Мансійськ, “Торпедо” Нижній Новгород, “Трактора” Челябінськ і “Адмірала” Владивосток.

Провів два сезони у Вищій хокейній лізі — 23 матчі, 6 (3 + 3) очок. Минулий сезон грав за ХК “Тамбов”, виступаючи в ВХЛ.

Контекст

“Донбас” здобув трофей на Меморіалі Забойніка.