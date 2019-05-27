Більше 300 українських військових виконують завдання під егідою місій ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні 338 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання під егідою місій ООН і понад 80% з них дислоковані в Африці. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України у Twitter, передає УНН.
У повідомленні зазначено, що Україна була активним учасником операцій ООН з підтримання миру та важливим контрибютором світової безпеки, у тому числі, на Африканському континенті.
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"Сьогодні 338 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання під егідою місій ООН і понад 80% з них дислоковані саме в Африці", - повідомили у міноборони.
Нагадаємо, на Львівщині чергову ротацію українських миротворців урочисто відправили до Демократичної Республіки Конго.