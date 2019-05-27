Более 300 украинских военных выполняют задание под эгидой миссий ООН

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27928 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49523 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66305 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117745 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110414 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136916 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144490 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130056 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

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Более 300 украинских военных выполняют задание под эгидой миссий ООН

Более 300 украинских военных выполняют задание под эгидой миссий ООН

Киев  •  УНН

 • 4765 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня 338 военнослужащих ВСУ выполняют задачи под эгидой миссий ООН и более 80% из них дислоцированы в Африке. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter, передает УНН.

В сообщении отмечается, что Украина была активным участником операций ООН по поддержанию мира и важным контрибютором мировой безопасности, в том числе, на Африканском континенте.

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"Сегодня 338 военнослужащих ВСУ выполняют задачи под эгидой миссий ООН и более 80% из них дислоцированы именно в Африке", - сообщили в Минобороны.

Напомним, во Львовской области очередную ротацию украинских миротворцев торжественно отправили в Демократическую Республику Конго.

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