Більше 200 співробітників ГПУ та СБУ прийшли з обшуками в групі компаній БРСМ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У рамках справи про ухилення від сплати близько 1 млрд грн податків сьогодні 250 працівників ГПУ та ДФС проводять обшуки в групі компаній БРСМ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Згідно рішення суду в 21 області накладається арешт на обладнання 5 нафтобаз, 41 АЗС і 4 офісних приміщень", - написав Ю.Луценко.
Генпрокурор також додав, що "у подальшому ми плануємо передати це майно на відповідальне збереження Міненерго".
Нагадаємо, 31 жовтня народний депутат Сергій Каплін повідомив, що СБУ та Генпрокуратура проводять обшук не лише у Держрезерві, а також в офісах низки компаній зокрема ПП “ОККО Бизнес Контракт”.