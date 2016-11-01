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15 марта, 19:03 • 113954 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163033 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135841 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128501 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111780 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104902 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101038 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 200 сотрудников ГПУ и СБУ пришли с обысками в группе компаний БРСМ

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов сегодня 250 работников ГПУ и ГФС проводят обыски в группе компаний БРСМ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Согласно решению суда в 21 области накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений", - написал Ю.Луценко.

Генпрокурор также добавил, что "в дальнейшем мы планируем передать это имущество на ответственное хранение Минэнерго".

Напомним, 31 октября народный депутат Сергей Каплин сообщил, что СБУ и Генпрокуратура проводят обыск не только в Госрезерве, а также в офисах ряда компаний в частности ЧП "ОККО Бизнес Контракт".

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