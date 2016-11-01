Более 200 сотрудников ГПУ и СБУ пришли с обысками в группе компаний БРСМ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов сегодня 250 работников ГПУ и ГФС проводят обыски в группе компаний БРСМ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Согласно решению суда в 21 области накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений", - написал Ю.Луценко.
Генпрокурор также добавил, что "в дальнейшем мы планируем передать это имущество на ответственное хранение Минэнерго".
Напомним, 31 октября народный депутат Сергей Каплин сообщил, что СБУ и Генпрокуратура проводят обыск не только в Госрезерве, а также в офисах ряда компаний в частности ЧП "ОККО Бизнес Контракт".