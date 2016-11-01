Более 200 сотрудников ГПУ и СБУ пришли с обысками в группе компаний БРСМ

"Согласно решению суда в 21 области накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений", - написал Ю.Луценко.

Генпрокурор также добавил, что "в дальнейшем мы планируем передать это имущество на ответственное хранение Минэнерго".

Напомним, 31 октября народный депутат Сергей Каплин сообщил, что СБУ и Генпрокуратура проводят обыск не только в Госрезерве, а также в офисах ряда компаний в частности ЧП "ОККО Бизнес Контракт".