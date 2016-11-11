Більше 20 людей затримано у Портленді під час заворушень після перемоги Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Поліція затримала щонайменше 26 осіб під час заворушень, у які в Портленді переріс протест на фоні перемоги Дональда Трампа під час виборів президента США, передає УНН з посиланням на дані поліції.
"Поліція заарештувала щонайменше 26 осіб під час заворушень", - йдеться у повідомленні поліції Портленда у Twitter.
Також вказано, що поліція використала перцевий аерозоль, гумові кийки.
Нагадаємо, тисячі протестувальників заповнили вулиці міст по всіх Сполучених Штатах другу ніч поспіль під час демонстрацій проти Дональда Трампа, деякі з них супроводжувалися вандалізмом, нападами на водіїв і арештами. Один із найбільших протестів сколихнув Портленд в американському штаті Орегон.