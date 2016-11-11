Более 20 человек задержаны в Портленде во время беспорядков после победы Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Полиция задержала по меньшей мере 26 человек во время беспорядков, в которые в Портленде перерос протест на фоне победы Дональда Трампа во время выборов президента США, передает УНН со ссылкой на данные полиции.
"Полиция арестовала по меньшей мере 26 человек во время беспорядков", - говорится в сообщении полиции Портленда в Twitter.
Также указано, что полиция использовала перцовый аэрозоль, резиновые дубинки.
Напомним, тысячи протестующих заполнили улицы городов по всем Соединенным Штатам вторую ночь подряд во время демонстраций против Дональда Трампа, некоторые из них сопровождались вандализмом, нападениями на водителей и арестами. Один из крупнейших протестов всколыхнул Портленде в американском штате Орегон.