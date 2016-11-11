Более 20 человек задержаны в Портленде во время беспорядков после победы Д.Трампа

"Полиция арестовала по меньшей мере 26 человек во время беспорядков", - говорится в сообщении полиции Портленда в Twitter.

Также указано, что полиция использовала перцовый аэрозоль, резиновые дубинки.

Напомним, тысячи протестующих заполнили улицы городов по всем Соединенным Штатам вторую ночь подряд во время демонстраций против Дональда Трампа, некоторые из них сопровождались вандализмом, нападениями на водителей и арестами. Один из крупнейших протестов всколыхнул Портленде в американском штате Орегон.