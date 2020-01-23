Більш ніж 10 млн українців живуть за межею бідності - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Наразі більш ніж 10 млн людей в Україні досі живуть за межею бідності, і поки цей показник не покращиться, в державі будуть передумови для корупції. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі, передає УНН.
"Нажаль, більш ніж 10 млн людей, українців, досі живуть за межею бідності, і поки ми маємо таке бідне населення, таку кількість людей, які мають думати про те, як прокормити сім’ю, ми будемо мати величезні передумови для корупції", - сказав Гончарук.
З його слів, для того щоб прибрати корупцію, потрібно системно підняти рівень життя населення.
Як повідомляв УНН, за підсумками 2019 року Україна поліпшила показник в міжнародному рейтингу Індексу сприйняття корупції на 2 бали (30 балів зі 100) і зайняла 126 місце з 180.