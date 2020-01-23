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Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности - Гончарук

Киев • УНН

 • 25598 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Сейчас более чем 10 млн людей в Украине до сих пор живут за чертой бедности, и пока этот показатель не улучшится, в государстве будут предпосылки для коррупции. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе, передает УНН.

Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности - Гончарук

"К сожалению, более чем 10 млн человек, украинцев, до сих пор живут за чертой бедности, и пока мы имеем такое бедное население, такое количество людей, которые должны думать о том, как прокормить семью, мы будем иметь огромные предпосылки для коррупции", - сказал Гончарук.

По его словам, для того чтобы убрать коррупцию, нужно системно поднять уровень жизни населения.

Как сообщал УНН, по итогам 2019 года Украина улучшила показатель в международном рейтинге Индекса восприятия коррупции на 2 балла (30 баллов из 100) и заняла 126 место из 180.

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