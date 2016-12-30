Білоруський каскадер повторив трюк Ван Дамма зі шпагатом між двома грузовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Білоруський каскадер Денис Блохін повторив знаменитий трюк американського актора Жан-Клода Ван Дамма зі шпагатом між рухомими грузовиками, передає УНН з посиланням на Белтелерадіокомпанію.
Зазначається, що Денис Блохін, на відміну від відомого актора, сів на шпагат між двома самоскидами БелАЗ 160, вантажопідйомністю 180 тонн.
Нагадаємо, що три року тому Жан-Клод Ван Дамм взяв участь в рекламному відео, під час якого сів на шпагат в повітрі, впираючись ногами в грузовики, що паралельно рухалися. Тоді за три дні відеоролик переглянуло близько 17 млн людей.