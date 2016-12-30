Білоруський каскадер повторив трюк Ван Дамма зі шпагатом між двома грузовиками

Зазначається, що Денис Блохін, на відміну від відомого актора, сів на шпагат між двома самоскидами БелАЗ 160, вантажопідйомністю 180 тонн.

Нагадаємо, що три року тому Жан-Клод Ван Дамм взяв участь в рекламному відео, під час якого сів на шпагат в повітрі, впираючись ногами в грузовики, що паралельно рухалися. Тоді за три дні відеоролик переглянуло близько 17 млн людей.