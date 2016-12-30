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Белорусский каскадер повторил трюк Ван Дамма со шпагатом между двумя грузовиками

Белорусский каскадер повторил трюк Ван Дамма со шпагатом между двумя грузовиками

Киев • УНН

 • 16622 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Белорусский каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма с шпагатом между подвижными грузовиками, передает УНН со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

Отмечается, что Денис Блохин, в отличие от известного актера, сел на шпагат между двумя самосвалами БелАЗ 160, грузоподъемностью 180 тонн.

Напомним, что три года назад Жан-Клод Ван Дамм принял участие в рекламном видео, во время которого сел на шпагат в воздухе, упираясь ногами в грузовики, что параллельно двигались. Тогда за три дня видеоролик посмотрели около 17 млн ​​человек.

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