Белорусский каскадер повторил трюк Ван Дамма со шпагатом между двумя грузовиками
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Белорусский каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма с шпагатом между подвижными грузовиками, передает УНН со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.
Отмечается, что Денис Блохин, в отличие от известного актера, сел на шпагат между двумя самосвалами БелАЗ 160, грузоподъемностью 180 тонн.
Напомним, что три года назад Жан-Клод Ван Дамм принял участие в рекламном видео, во время которого сел на шпагат в воздухе, упираясь ногами в грузовики, что параллельно двигались. Тогда за три дня видеоролик посмотрели около 17 млн человек.