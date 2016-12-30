Белорусский каскадер повторил трюк Ван Дамма со шпагатом между двумя грузовиками

Отмечается, что Денис Блохин, в отличие от известного актера, сел на шпагат между двумя самосвалами БелАЗ 160, грузоподъемностью 180 тонн.

Напомним, что три года назад Жан-Клод Ван Дамм принял участие в рекламном видео, во время которого сел на шпагат в воздухе, упираясь ногами в грузовики, что параллельно двигались. Тогда за три дня видеоролик посмотрели около 17 млн ​​человек.