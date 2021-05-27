Білоруська опозиція оголосила винагороду в розмірі 11 млн євро за арешт Лукашенка

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Повідомляється, що колишній кандидат на виборах президента Білорусі в 2020 році Цепкало оголосив акцію "Все або нічого". В її рамках мають намір зібрати 11 млн євро, які будуть переведені фізичній особі або групі осіб за арешт Лукашенка.

За словами Цепкала, гроші зможуть отримати представники правоохоронних органів або громадянського суспільства, що затримають "злочинця №1".

"Людина, яка в нашій країні асоціюється з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств і викрадень людей, яка вчинила безліч злочинів проти людяності, включаючи тортури, незаконні депортації і багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося", - зазначив він.

За його словами, в разі арешту Лукашенка гроші будуть переведені на спеціальний рахунок. Він також висловив надію, що в правоохоронній та державній системі Білорусі є багато людей, які розуміють, хто є причиною горя білорусів.

Зазначається, що за два дні гроші на арешт Лукашенка пожертвували 468 осіб.

Доповнення

Білорусь хоче екстрадувати опозиціонера Цепкала з Латвії. Його звинувачують за низкою корупційних злочинів і в нібито отриманні хабарів в особливо великому розмірі.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила на суботу глобальний пікет солідарності з Білоруссю на тлі інциденту з примусовою посадкою літака і затриманням Романа Протасевича - колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta.