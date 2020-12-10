Білорусь поки не інформувала Україну про жодні обмеження на кордоні

"Офіційно білоруська сторона на даний момент жодним чином Державну прикордонну службу України про додаткові обмеження, які діятимуть у неї на кордоні, не інформувала", - сказав Демченко.

Він підтвердив, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, прикордонники працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, напередодні Рада міністрів Білорусі прийняла рішення про те, що з 20 грудня громадянам держави та іноземцям з видом на проживання буде тимчасово заборонено виїзд з країни через наземні пункти пропуску.

Згідно з новою постановою, білоруси і іноземці, що в’їжджають в Білорусь з країн, яких торкнувся COVID-19, повинні 10 днів дотримуватися ізоляції. Іноземці старше 6 років, які в’їжджають в країну, повинні мати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зроблену за три доби до в’їзду.