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Білорусь поки не інформувала Україну про жодні обмеження на кордоні

Білорусь поки не інформувала Україну про жодні обмеження на кордоні

Київ • УНН

 • 26033 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Представники прикордонної служби Республіки Білорусь на сьогодні офіційно не інформували українську сторону про будь-які обмеження перетину українсько-білоруської ділянки кордону. Про це у коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.

"Офіційно білоруська сторона на даний момент жодним чином Державну прикордонну службу України про додаткові обмеження, які діятимуть у неї на кордоні, не інформувала", - сказав Демченко.

Він підтвердив, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, прикордонники працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, напередодні Рада міністрів Білорусі прийняла рішення про те, що з 20 грудня громадянам держави та іноземцям з видом на проживання буде тимчасово заборонено виїзд з країни через наземні пункти пропуску.

Згідно з новою постановою, білоруси і іноземці, що в’їжджають в Білорусь з країн, яких торкнувся COVID-19, повинні 10 днів дотримуватися ізоляції. Іноземці старше 6 років, які в’їжджають в країну, повинні мати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зроблену за три доби до в’їзду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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