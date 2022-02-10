Білорусь надіслала Україні ноту протесту у зв'язку з “актом вандалізму”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь направило ноту протесту зовнішньополітичному відомству у зв'язку з "актом вандалізму" у Дніпрі. Про це повідомило в четвер білоруське посольство, пише УНН.
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"10 лютого 2022 року у МЗС України направлена нота Посольства Білорусі в Україні, в якій заявлений рішучий протест українській стороні у зв'язку з подією в місті Дніпрі актом вандалізму", — сказано в повідомленні.
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У посольстві заявили, що білоруська сторона "вимагає повернення державного прапора Республіки Білорусь на місце його встановлення, принесення офіційних вибачень, проведення розгляду за фактом осквернення офіційних символів іноземної держави, інформування про її результати та вжиття вичерпних заходів щодо недопущення повторення подібних фактів у майбутньому".
За даними журналістів, справа в тому, що в Дніпрі перед будівлею мерії червоно-зелений прапор замінили на біло-червоно-білий. При чому про це повідомив сам мер Дніпра Борис Філатов, опублікувавши відповідне фото.
“Після маніпулятивних заяв, погроз і всього того марення запаленого розуму, який Олександр Григорович наговорив про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом був замінений на біло-червоно-білий. Ще раз підкреслюю, ми - місцеве самоврядування і не ліземо в політику і зовнішні справи держави. Але ми не можемо перешкоджати нашим громадянам, які висловлюють свою позицію і вже, особливо, в рамках їх проекту "бюджету участі", — написав Філатов.