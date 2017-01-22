Білий дім звинуватив ЗМІ у брехні при висвітленні інавгурації Д.Трампа

ukru
16:27 • 15623 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 81853 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 103182 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 142408 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 142963 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 151552 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 283103 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 311982 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 206570 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 222157 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.9 м/с
58 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 134597 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 40436 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 93449 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 77687 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 78095 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 81985 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 283158 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 312009 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 235665 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 309591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 6006 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 24252 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 78095 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 93449 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 127258 перегляди
Актуальне
Білий дім звинуватив ЗМІ у брехні при висвітленні інавгурації Д.Трампа

Білий дім звинуватив ЗМІ у брехні при висвітленні інавгурації Д.Трампа

Київ • УНН

 • 17528 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Прес-секретар Білого дому пригрозив притягнути мас-медіа до відповідальності за “занижені” цифри публіки, яка була присутня на інавгурації президента, так, Дональд Трамп назвав ці дані брехнею, передає УНН з посиланням на DW.

Новий президент США Дональд Трамп розкритикував засоби масової інформації, звинувативши їх в навмисному спотворенні інформації про кількість глядачів, які зібралися на його інавгурацію. Під час візиту в штаб-квартиру ЦРУ в суботу, 21 січня, він оцінив кількість слухачів його інавгураційної промови на Капітолії в “мільйон, півтора мільйона чоловік,” в той час як ЗМІ показували площу, “де практично нікого не було”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мадонна виступила на “Марші жінок”, де вилаяла Д.Трампа

Згадавши одну з публікацій, в якій говорилося про те, що на церемонію в Вашингтоні зібралося 250 тисяч осіб, Д.Трамп назвав це “брехнею”. За його словами, люди стояли від сходів Капітолію до монумента Джорджу Вашингтону. Тим часом на опублікованих фотографіях з заходу видно, що цей простір не був повністю заповненим людьми.

Проте, офіційних даних немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Трамп і президент Мексики домовилися про зустріч

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, виступаючи пізніше в той же день на прес-конференції, пригрозив притягнути мас-медіа до відповідальності. “Дуже багато говорять про відповідальність ЗМІ вимагати відповіді від президента. Я прийшов сюди, щоб сказати вам, що це дорога з двостороннім рухом. Ми залучимо ЗМІ до відповіді. Американський народ заслужив кращого,” — заявив Ш.Спайсер.

Він стверджував, що на церемонію введення Д.Трампа на посаду “прибуло найбільше число людей, з коли-небудь присутніх на інавгураціях президента США”.

Тим часом офіційно Білий дім не представив даних про кількість присутніх на інавгураційній церемонії Дональда Трампа 20 січня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.40
Brent
$72.58
Bitcoin
$84,051.00
S&P 500
$5,601.46
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.16
Ethereum
$1,872.12