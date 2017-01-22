Білий дім звинуватив ЗМІ у брехні при висвітленні інавгурації Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Прес-секретар Білого дому пригрозив притягнути мас-медіа до відповідальності за “занижені” цифри публіки, яка була присутня на інавгурації президента, так, Дональд Трамп назвав ці дані брехнею, передає УНН з посиланням на DW.
Новий президент США Дональд Трамп розкритикував засоби масової інформації, звинувативши їх в навмисному спотворенні інформації про кількість глядачів, які зібралися на його інавгурацію. Під час візиту в штаб-квартиру ЦРУ в суботу, 21 січня, він оцінив кількість слухачів його інавгураційної промови на Капітолії в “мільйон, півтора мільйона чоловік,” в той час як ЗМІ показували площу, “де практично нікого не було”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мадонна виступила на “Марші жінок”, де вилаяла Д.Трампа
Згадавши одну з публікацій, в якій говорилося про те, що на церемонію в Вашингтоні зібралося 250 тисяч осіб, Д.Трамп назвав це “брехнею”. За його словами, люди стояли від сходів Капітолію до монумента Джорджу Вашингтону. Тим часом на опублікованих фотографіях з заходу видно, що цей простір не був повністю заповненим людьми.
Проте, офіційних даних немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Трамп і президент Мексики домовилися про зустріч
Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, виступаючи пізніше в той же день на прес-конференції, пригрозив притягнути мас-медіа до відповідальності. “Дуже багато говорять про відповідальність ЗМІ вимагати відповіді від президента. Я прийшов сюди, щоб сказати вам, що це дорога з двостороннім рухом. Ми залучимо ЗМІ до відповіді. Американський народ заслужив кращого,” — заявив Ш.Спайсер.
Він стверджував, що на церемонію введення Д.Трампа на посаду “прибуло найбільше число людей, з коли-небудь присутніх на інавгураціях президента США”.
Тим часом офіційно Білий дім не представив даних про кількість присутніх на інавгураційній церемонії Дональда Трампа 20 січня.