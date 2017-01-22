Белый дом обвинил СМИ во лжи при освещении инаугурации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Пресс-секретарь Белого дома пригрозил привлечь СМИ к ответственности за "заниженные" цифры публики, которая присутствовала на инаугурации президента, так, Дональд Трамп назвал эти данные ложью, передает УНН со ссылкой на DW.
Новый президент США Дональд Трамп раскритиковал средства массовой информации, обвинив их в преднамеренном искажении информации о количестве зрителей, собравшихся на его инаугурацию. Во время визита в штаб-квартиру ЦРУ в субботу, 21 января, он оценил количество слушателей его инаугурационной речи в Капитолии в "миллион, полтора миллиона человек", в то время как СМИ показывали площадь, "где практически никого не было".
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Вспомнив одну из публикаций, в которой говорилось о том, что на церемонию в Вашингтоне собралось 250 тыс. человек, Д.Трамп назвал это "ложью". По его словам, люди стояли от ступеней Капитолия до монумента Джорджу Вашингтону. Между тем на опубликованных фотографиях с мероприятия видно, что это пространство не было полностью заполнено людьми.
Однако, официальных данных нет.
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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, выступая позже в тот же день на пресс-конференции, пригрозил привлечь СМИ к ответственности. "Очень много говорят об ответственности СМИ требовать ответа от президента. Я пришел сюда, чтобы сказать вам, что это дорога с двусторонним движением. Мы привлечем СМИ к ответу. Американский народ заслужил лучшего", - заявил Ш.Спайсер.
Он утверждал, что на церемонию введения Д.Трампа на должность "прибыло наибольшее число людей, из когда-либо присутствовавших на инаугурации президента США".
Между тем официально Белый дом не представил данных о количестве присутствующих на инаугурационной церемонии Дональда Трампа 20 января.