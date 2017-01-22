Белый дом обвинил СМИ во лжи при освещении инаугурации Д.Трампа

Новый президент США Дональд Трамп раскритиковал средства массовой информации, обвинив их в преднамеренном искажении информации о количестве зрителей, собравшихся на его инаугурацию. Во время визита в штаб-квартиру ЦРУ в субботу, 21 января, он оценил количество слушателей его инаугурационной речи в Капитолии в "миллион, полтора миллиона человек", в то время как СМИ показывали площадь, "где практически никого не было".

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Вспомнив одну из публикаций, в которой говорилось о том, что на церемонию в Вашингтоне собралось 250 тыс. человек, Д.Трамп назвал это "ложью". По его словам, люди стояли от ступеней Капитолия до монумента Джорджу Вашингтону. Между тем на опубликованных фотографиях с мероприятия видно, что это пространство не было полностью заполнено людьми.

Однако, официальных данных нет.

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, выступая позже в тот же день на пресс-конференции, пригрозил привлечь СМИ к ответственности. "Очень много говорят об ответственности СМИ требовать ответа от президента. Я пришел сюда, чтобы сказать вам, что это дорога с двусторонним движением. Мы привлечем СМИ к ответу. Американский народ заслужил лучшего", - заявил Ш.Спайсер.

Он утверждал, что на церемонию введения Д.Трампа на должность "прибыло наибольшее число людей, из когда-либо присутствовавших на инаугурации президента США".

Между тем официально Белый дом не представил данных о количестве присутствующих на инаугурационной церемонии Дональда Трампа 20 января.