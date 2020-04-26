Білий дім спростував інформацію про відставку голови МОЗ США

“Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб під керівництвом міністра Азара продовжує керувати низкою найважливіших завдань, поставлених президентом, — наводить його слова агентство Bloomberg. — Будь-які спекуляції про співробітників безвідповідальні і відволікають від здійснюваної урядом відповіді на COVID-19”.

Раніше газета Politico заявила з посиланням на джерела в вашингтонської адміністрації, що Білий дім розглядає можливість відправити главу МОЗ Алекса Азара у відставку. За відомостями джерел, в адміністрації американського лідера незадоволені тим, які заходи вживав Азар в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Також в суботу матеріал про те, що влада США обговорюють ідею відставки глави МОЗ, опублікувала газета The Wall Street Journal.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 3 млн.