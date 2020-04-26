Белый дом опроверг информацию об отставке главы Минздрава США

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 16112 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 66325 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 96996 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 117552 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125977 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127185 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169300 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121093 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104901 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Белый дом опроверг информацию об отставке главы Минздрава США

Белый дом опроверг информацию об отставке главы Минздрава США

Киев  •  УНН

 • 12698 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Администрация президента США опровергла сообщения о том, что во время пандемии коронавируса рассматривает возможность о снятии с должности министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Об этом заявил в субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает УНН.

“Министерство здравоохранения и социальных служб под руководством министра Азара продолжает руководить рядом важнейших задач, поставленных президентом, — приводит его слова агентство Bloomberg. — Любые спекуляции о сотрудниках безответствены и отвлекают от осуществляемого правительством ответа на COVID-19”.

Ранее газета Politico заявила со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, что Белый дом рассматривает возможность отправить главу МОЗ Алекса Азара в отставку. По сведениям источников в администрации американского лидера недовольны тем, какие меры принимал Азар в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Также в субботу материал о том, что власти США обсуждают идею отставки главы Минздрава, опубликовала газета The Wall Street Journal.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн.

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