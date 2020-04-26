Білий дім розглядає можливість відставки глави МОЗ США - ЗМІ

За інформацією джерел газети в вашингтонської адміністрації, в Білому домі незадоволені тим, які заходи вживав керівник відомства в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Критику також викликало його рішення звільнити директора Управління біомедичних розробок і перспективних досліджень при Міністерстві охорони здоров'я США Ріка Брайта, який бере участь в розробці вакцини від COVID-19. Азар стверджував, що того підвищили і перевели в Національні інститути охорони здоров'я. На думку ж Брайта, він був відправлений на менш престижну посаду з політичних міркувань.

Пост Азара може зайняти координатор Білого дому з боротьби з поширенням коронавірусу Дебора Біркс або заступник міністра Ерік Хархаїн. У Білому домі та МОЗ США не стали підтверджувати цю інформацію.

Нагадаємо, США відмовились приєднатись до глобальної ініціативи ВООЗ для створення вакцини від коронавірусу.