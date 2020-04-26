США відмовились приєднатись до глобальної ініціативи ВООЗ для створення вакцини від коронавірусу

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сполучені Штати відмовились приєднатись до глобальної ініціативи ВООЗ, створеної для пришвидшення розробки, виробництва та розповсюдження ліків і вакцини проти COVID-19. Про це повідомив речник місії США при ВООЗ, передає УНН із посиланням на його коментар для агенції Reuters.