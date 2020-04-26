США отказались присоединиться к глобальной инициативе ВОЗ для создания вакцины от коронавируса

“Не будет официального участия США, — сказал он в ответ на запрос агентства. — Мы с нетерпением ждем, чтобы узнать больше об этой инициативе в поддержку международного сотрудничества для разработки вакцины от COVID-19, узнать как можно скорее”.

В пятницу ВОЗ объявила о запуске глобальной инициативы, чтобы ускорить создание лекарств и вакцины от коронавируса. В конференции по запуску приняли участие, среди прочих, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. США не принимали участия в онлайн-конференции, пишет “Голос Америки”.

“Перед нами — общая угроза, которую можно побороть только совместными усилиями, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус. — Опыт показывает, что даже если у нас есть средства, они не всегда равномерно доступны для всех. Мы не можем позволить этому случиться”.

В 2009 году во время пандемии гриппа H1N1 богатые страны смогли закупить вакцину быстрее и в большем количестве. Теперь в ВОЗ работают на то, чтобы на этот раз во время пандемии вакцина была доступна для всех, кто в ней нуждается.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения, где США выступает крупнейшим донором. Позже Государственный секретарь Майк Помпео добавил, что возможно США никогда не восстановят финансирование ВОЗ.