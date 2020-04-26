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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 16068 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 117546 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125972 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127184 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 121093 просмотра

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Белый дом рассматривает возможность отставки главы Минздрава США - СМИ

Белый дом рассматривает возможность отставки главы Минздрава США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13896 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Белый дом во время пандемии рассматривает возможность отправить в отставку министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Об этом сообщила в субботу газета Politico, передает УНН.

По информации источников газеты в вашингтонской администрации, в Белом доме недовольны тем, какие меры принимал руководитель ведомства в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Критику также вызвало его решение уволить директора Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований при Министерстве здравоохранения США Рика Брайта, который участвует в разработке вакцины от COVID-19. Азар утверждал, что того повысили и перевели в Национальные институты здравоохранения. По мнению же Брайта, он был отправлен на менее престижную должность по политическим соображениям.

Пост Азара может занять координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс или заместитель министра Эрик Харган. В Белом доме и Минздраве США не стали подтверждать эту информацию.

Напомним, США отказались присоединиться к глобальной инициативе ВОЗ для создания вакцины от коронавируса.

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