Білий дім розглядає різні варіанти зниження цін на бензин для американців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Білий дім у п'ятницю заявив, що президент Джо Байден все ще розглядає варіанти зниження цін на бензин для американців і припустив, що нафтові компанії не бурять так багато, як могли б, інформує УНН.
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Прессекретар Джен Псакі також повідомила журналістам, що Сполучені Штати зв'язалися з союзниками та постачальниками, щоб забезпечити стабільний потік природного газу до Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну та порушить постачання.
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В останні дні президент неодноразово натякав, що він вживе заходів для стримування цін на бензин, які знаходяться на найвищому рівні за сім років і були основним фактором зростання споживчих цін у жовтні, які зростали найшвидшими темпами з 1990 року.
Перебуваючи в Європі на серії міжнародних зустрічей, Байден сказав, що в арсеналі є інструменти, які можна використовувати для вирішення проблеми відмови ОПЕК+ збільшити пропозицію сирої нафти. Раніше президент заявив, що зниження споживчих цін є його найвищим пріоритетом.
Як пише Bloomberg, можливості Байдена боротися із цінами на нафту без співпраці з виробниками обмежені.
"Байден може розпорядитися про випуск нафти із Стратегічного нафтового резерву. Або Байден міг би розглянути питання щодо відновлення заборони на експорт сирої нафти після того, як шість років тому було знято 40-річну заборону на експорт нафти зі США", - йдеться в повідомленні.
Експерти попереджають, що використання стратегічних резервів може вплинути на споживчі ціни, тоді як відновлення заборони на експорт може призвести до подальшого порушення ринків.
Міністр енергетики Дженніфер Гренхольм заявила в інтерв'ю CNN, що вона вивчатиме щомісячне опитування Управління енергетичної інформації, оскільки США визначають, які кроки вони можуть зробити. У цьому звіті, EIA прогнозує зниження роздрібних цін на бензин у наступному місяці, що може зменшити тиск на адміністрацію Байдена.