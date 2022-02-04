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Белый дом рассматривает различные варианты снижения цен на бензин для американцев

Белый дом рассматривает различные варианты снижения цен на бензин для американцев

Киев • УНН

 • 15287 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Белый дом в пятницу заявил, что президент Джо Байден все еще рассматривает варианты снижения цен на бензин для американцев и предположил, что нефтяные компании не бурят так много, как могли бы, информирует УНН.

Детали

Пресс-секретарь Джен Псаки также сообщила журналистам, что Соединенные Штаты связались с союзниками и поставщиками, чтобы обеспечить стабильный поток природного газа в Европу, если Россия вторгнется в Украину и нарушит поставки.

Дополнение

В последние дни президент неоднократно намекал, что он примет меры для сдерживания цен на бензин, которые находятся на самом высоком уровне за семь лет и были основным фактором роста потребительских цен в октябре, которые росли самыми быстрыми темпами с 1990 года.

Находясь в Европе на серии международных встреч, Байден сказал, что в арсенале есть инструменты, которые можно использовать для решения проблемы отказа ОПЕК+ увеличить предложение сырой нефти. Ранее президент заявил, что снижение потребительских цен является его наивысшим приоритетом.

Как пишет Bloomberg, возможности Байдена бороться с ценами на нефть без сотрудничества с производителями ограничены.

"Байден может распорядиться о выпуске нефти из Стратегического нефтяного резерва. Или Байден мог бы рассмотреть вопрос о возобновлении запрета на экспорт сырой нефти после того, как шесть лет назад был снят 40-летний запрет на экспорт нефти из США", - говорится в сообщении.

Эксперты предупреждают, что использование стратегических резервов может повлиять на потребительские цены, тогда как возобновление запрета на экспорт может привести к дальнейшему нарушению рынков.

Министр энергетики Дженнифер Гренхольм заявила в интервью CNN, что она будет изучать ежемесячный опрос Управления энергетической информации, поскольку США определяют, какие шаги они могут предпринять. В этом отчете EIA прогнозирует снижение розничных цен на бензин в следующем месяце, что может снизить давление на администрацию Байдена.

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