Белый дом рассматривает различные варианты снижения цен на бензин для американцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Белый дом в пятницу заявил, что президент Джо Байден все еще рассматривает варианты снижения цен на бензин для американцев и предположил, что нефтяные компании не бурят так много, как могли бы, информирует УНН.
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Пресс-секретарь Джен Псаки также сообщила журналистам, что Соединенные Штаты связались с союзниками и поставщиками, чтобы обеспечить стабильный поток природного газа в Европу, если Россия вторгнется в Украину и нарушит поставки.
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В последние дни президент неоднократно намекал, что он примет меры для сдерживания цен на бензин, которые находятся на самом высоком уровне за семь лет и были основным фактором роста потребительских цен в октябре, которые росли самыми быстрыми темпами с 1990 года.
Находясь в Европе на серии международных встреч, Байден сказал, что в арсенале есть инструменты, которые можно использовать для решения проблемы отказа ОПЕК+ увеличить предложение сырой нефти. Ранее президент заявил, что снижение потребительских цен является его наивысшим приоритетом.
Как пишет Bloomberg, возможности Байдена бороться с ценами на нефть без сотрудничества с производителями ограничены.
"Байден может распорядиться о выпуске нефти из Стратегического нефтяного резерва. Или Байден мог бы рассмотреть вопрос о возобновлении запрета на экспорт сырой нефти после того, как шесть лет назад был снят 40-летний запрет на экспорт нефти из США", - говорится в сообщении.
Эксперты предупреждают, что использование стратегических резервов может повлиять на потребительские цены, тогда как возобновление запрета на экспорт может привести к дальнейшему нарушению рынков.
Министр энергетики Дженнифер Гренхольм заявила в интервью CNN, что она будет изучать ежемесячный опрос Управления энергетической информации, поскольку США определяют, какие шаги они могут предпринять. В этом отчете EIA прогнозирует снижение розничных цен на бензин в следующем месяце, что может снизить давление на администрацию Байдена.