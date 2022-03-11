Білий дім продовжує звинувачувати Путіна у різкому зростанні цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Немає сумніву, що вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну вплинуло на ціни на газ у США, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в четвер після того, як новий звіт про індекс споживчих цін показав, що споживчі ціни зросли більш ніж на 7,9% за останні 12 місяців. Пише УНН посилаючись на ВВС.
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"Також немає сумніву, що коли іноземний диктатор вторгається в іноземну країну, і коли цей іноземний диктатор очолює країну, яка є третім за величиною постачальником нафти у світі, це матиме вплив", - сказала Псакі журналістам на брифінгу в Білому домі.
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Псакі додала: «Ми бачили, як ціни на газ зросли щонайменше на 75 центів відтоді, як президент Путін вишикував війська на кордоні України».
Раніше в четвер президент оприлюднив заяву, в якій припускається, що війна Путіна в Україні була відповідальною за стрімку інфляцію — він назвав це "підвищенням цін Путіна" — і сказав, що великим внеском у інфляцію цього місяця стало підвищення цін на газ та енергоносії.
Додамо
Білий дім покладається на оцінки Федеральної резервної системи та зовнішніх економічних аналітиків, сказала Псакі, додавши: "Очікування та їхня оцінка на даному етапі продовжують полягати в тому, що до кінця року вони зменшаться".