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Белый дом продолжает обвинять Путина в резком росте цен на газ

Киев • УНН

 • 88521 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН .Нет сомнений, что вторжение президента России Владимира Путина в Украину повлияло на цены на газ в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг после того, как новый отчет об индексе потребительских цен показал, что потребительские цены выросли более чем на 7,9% за последние 12 месяцев. Пишет УНН ссылаясь на ВВС.

Цитата

"Также нет сомнения, что когда иностранный диктатор вторгается в иностранную страну, и когда этот иностранный диктатор возглавляет страну, которая является третьим по величине поставщиком нефти в мире, это будет иметь влияние", - сказала Псаки журналистам на брифинге в Белом доме.

Детали

Псаки добавила: "Мы видели, как цены на газ выросли минимум на 75 центов с тех пор, как президент Путин выстроил войска на границе Украины".

Ранее в четверг президент обнародовал заявление, в котором предполагается, что война Путина в Украине была ответственной за стремительную инфляцию — он назвал это "повышением цен Путина" — и сказал, что большим вкладом в инфляцию в этом месяце стало повышение цен на газ и энергоносители.

Добавим

Белый дом использует оценке Федеральной резервной системы и внешних экономических аналитиков, сказала Псаки, добавив: "Ожидания и их оценка на данном этапе продолжают состоять в том, что до конца года они уменьшатся".

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