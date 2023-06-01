Білий дім: ми працюємо над реалізацією пунктів української Формули миру

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Так, Кірбі зазначив, що США вже багато місяців співпрацюють з українськими колегами щодо реалізації Формули миру.

"Ми говорили з українцями вже багато-багато місяців про пропозицію президента Зеленського з 10 пунктів щодо того, що він називає справедливим миром. І ми допомагаємо — намагаємося працювати з його командою, щоб допомогти реалізувати це, ввести в дію, подивитися, чи не зможемо ми це зрушити", - сказав він.

Джон Кірбі наголосив, що для того, щоб будь-яка пропозиція, незалежно від того, ким вона висунута, була стійкою, вона має мати підтримку президента Зеленського.

"Я вважаю, що ви спочатку повинні працювати з українцями — як сказав президент: "Нічого про Україну без України". Але навіть якщо росіян можна буде посадити за стіл переговорів, це має бути рішенням президента Зеленського. Щодо цього Сполучені Штати не збираються тиснути на нього. Він має бути готовий сісти та поговорити, і умови мають бути для нього прийнятними. І потім ви можете рухатися вперед, спостерігаючи, чи можуть росіяни брати участь у цьому", - підкреслив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій.

Він також додав, що постійні обстріли України не свідчать про те, що росія схильна до конструктивних переговорів.

Нагадаємо

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі після серії атак безпілотників на москву заявив CNN, що адміністрація Байдена "приватно і публічно дала зрозуміти українцям, що США не підтримує атаки на російську територію".