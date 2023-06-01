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Белый дом: мы работаем над реализацией пунктов украинской Формулы мира

Белый дом: мы работаем над реализацией пунктов украинской Формулы мира

Киев • УНН

 • 472724 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. США работают над реализацией пунктов украинской Формулы мира. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, пишет УНН.

Детали

Так, Кирби отметил, что США уже много месяцев сотрудничают с украинскими коллегами по реализации Формулы мира.

"Мы говорили с украинцами уже много-много месяцев о предложении президента Зеленского из 10 пунктов относительно того, что он называет справедливым миром. И мы помогаем — пытаемся работать с его командой, чтобы помочь реализовать это, ввести в действие, посмотреть, не сможем ли мы это сдвинуть", - сказал он.

Джон Кирби подчеркнул, что для того, чтобы любое предложение, независимо от того, кем оно выдвинуто, было устойчивым, оно должно иметь поддержку президента Зеленского.

"Я считаю, что вы сначала должны работать с украинцами — как сказал президент: "Ничего об Украине без Украины". Но даже если россиян можно будет посадить за стол переговоров, это должно быть решением президента Зеленского. В этом отношении Соединенные Штаты не собираются давить на него. Он должен быть готов сесть и поговорить, и условия должны быть для него приемлемыми. И потом вы можете двигаться вперед, наблюдая, могут ли россияне участвовать в этом", - подчеркнул координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям.

Он также добавил, что постоянные обстрелы Украины не свидетельствуют о том, что россия склонна к конструктивным переговорам.

Напомним

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби после серии атак беспилотников на москву заявил CNN, что администрация Байдена "частно и публично дала понять украинцам, что США не поддерживает атаки на российскую территорию".

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