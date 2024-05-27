Біля столиці рф збили безпілотник: що вдіомо

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Київ • УНН

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У російському передмісті - над Балашихою - був збитий безпілотник, за повідомленнями очевидців, на які посилається Telegram-канал Baza, на місці події наразі працюють оперативні служби.

У російському підмосков'ї  збили безпілотник. Про це повідомляє Telegram-канал Baza із посиланням на очевидців, передає УНН.

"Попередньо дрон був збитий над Балашихою. Наразі на місці працюють співробітники оперативних служб", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації наразі немає.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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