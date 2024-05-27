У російському порту спалахнула пожежа: горить зерновий термінал
Київ • УНН
На зерновому терміналі в порту в ростовській області, рф, спалахнула пожежа - спалахнула транспортна стрічка.
У російській ростовській області виникла пожежа в порту, а точніше - в зерновому терміналі, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
"У Ростовській області горить порт. Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежу у порту міста Азов. За їхніми даними, спалахнула транспортна стрічка в зерновому терміналі", - йдеться у повідомленні.
росія й далі вивозить морем вкрадене українське зерно - ЗМІ12.10.23, 00:25 • 352059 переглядiв