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У російському порту спалахнула пожежа: горить зерновий термінал

У російському порту спалахнула пожежа: горить зерновий термінал

Київ • УНН

 • 26831 перегляди

На зерновому терміналі в порту в ростовській області, рф, спалахнула пожежа - спалахнула транспортна стрічка.

У російській ростовській області виникла пожежа в порту, а точніше - в зерновому терміналі, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

"У Ростовській області горить порт. Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежу у порту міста Азов. За їхніми даними, спалахнула транспортна стрічка в зерновому терміналі", - йдеться у повідомленні.

росія й далі вивозить морем вкрадене українське зерно - ЗМІ12.10.23, 00:25 • 352059 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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