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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
В российском порту вспыхнул пожар: горит зерновой терминал
На зерновом терминале в порту в ростовской области, рф, вспыхнул пожар - загорелась транспортная лента.
Зеленский имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI
Во время своего визита в Испанию президент Зеленский встретился с королем Фелипе VI, поблагодарив за гуманитарную помощь Испании Украине и поддержку украинских беженцев, а также обсудил потенциальное сотрудничество с Институтом Сервантеса и подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Санчесом.
Прогноз урожая в Украине ухудшен из-за засушливых условий - ассоциация
Ожидается, что урожай зерновых в Украине в 2024 году снизится до 74,6 млн тонн с 82,8 млн тонн в 2023 году из-за сокращения посевных площадей и засушливых погодных условий в некоторых регионах, что приведет к снижению экспорта до 43,5 млн тонн по сравнению с 53,2 млн тонн в текущем сезоне.
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
В Украине участились случаи "детских" инфекционных заболеваний, таких как ветрянка и коклюш у взрослых, а также ботулизм, инфекционные гепатиты В и С.
На завтра отключения по стране не планируются - "Укрэнерго"
По данным «Укрэнерго», 28 мая отключений электроэнергии в Украине не ожидается, но в случае изменения ситуации в энергосистеме могут быть объявлены аварийные мероприятия.
Детонация российских снарядов под Балаклеей: на Харьковщине произошел масштабный лесной пожар
В Харьковской области из-за детонации брошенных российских боеприпасов возник масштабный пожар, в результате которого сгорело не менее 7 гектаров хвойной подстилки.
Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге
Артем Довбык, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.
Столтенберг: не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине
НАТО не имеет планов разворачивать войска в Украине или отправлять воздушные средства в украинское воздушное пространство, но оказывает критически важную поддержку, чтобы Украина могла защитить себя, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Департамент внутренней безопасности Нацполиции закрыл более 20 автошкол из-за коррупционных схем
За последние 4 месяца Госавтоинспекция лишила аккредитации более 20 автошкол из-за коррупционных схем, связанных с фальсификацией экзаменов по вождению.
Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки военных - Сырский
Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских силовиков, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский после встречи с министром обороны Франции.