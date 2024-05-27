В российском порту вспыхнул пожар: горит зерновой терминал

В российской ростовской области возник пожар в порту, а точнее - в зерновом терминале, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

"В ростовской области горит порт. Местные СМИ сообщают о пожаре в порту города Азов. По их данным, вспыхнула транспортная лента в зерновом терминале", - говорится в сообщении.

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