Возле столицы рф сбили беспилотник: что известно

Зеленский в Мадриде встретился с главами палат и фракций парламента Испании

Во время визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями Конгресса депутатов и Сената Испании, которые выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили сотрудничество между парламентами и подготовку к Глобальному саммиту мира.